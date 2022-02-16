Погода в Одессе 17 февраля: тепло, но ветрено

Завтра, в четверг, 17 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ночью и днем ожидаются порывы южного ветра. Его скорость будет достигать 15-17 м/с, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 17 февраля
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью составит 3-5 градусов тепла, днем она поднимется до 8-10 градусов тепла.
Погода в Одесской области 17 февраля
В Одесской области обещают переменную облачность. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 0-5 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-13 градусов выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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