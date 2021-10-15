Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 16 октября: прогноз синоптиков

Погода в Одессе 16 октября: прогноз синоптиков

Завтра, в субботу, 16 октября в Одессе ожидается малооблачная погода с прояснением. Без существенных осадков. Температура днем ​​12-14 °С.

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Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей

  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 7-9 °С тепла, днем ​​12-14 °С.

По Одесской области:

  • Малооблачно с прояснением.
  • Ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 5-10 ° С тепла, днем ​​10-15 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одессе 17-18 октября

  • Малооблачно с прояснением.
  • Местами небольшой дождь, 18 октября без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-9 °С тепла, днем ​​11-16 °С.

Погода в Одессе 19-20 октября

  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью 4-9 °С тепла, днем ​​11-16 °С.

Ориентировочный прогноз температуры на 21-24 октября

Температура ночью 5-10 °С тепла, днем ​​13-18 °С.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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