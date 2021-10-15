Завтра, в субботу, 16 октября в Одессе ожидается малооблачная погода с прояснением. Без существенных осадков. Температура днем 12-14 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 7-9 °С тепла, днем 12-14 °С.
По Одесской области:
- Малооблачно с прояснением.
- Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 5-10 ° С тепла, днем 10-15 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одессе 17-18 октября
- Малооблачно с прояснением.
- Местами небольшой дождь, 18 октября без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 11-16 °С.
Погода в Одессе 19-20 октября
- Без существенных осадков.
- Температура ночью 4-9 °С тепла, днем 11-16 °С.
Ориентировочный прогноз температуры на 21-24 октября
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 13-18 °С.