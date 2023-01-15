Погода в Одессе 16 января: в регион вернется тепло?

В понедельник, 16 января 2023 года в Одессе потеплеет. Ночью будет 1-3°С тепла, а днем воздух прогреется и вовсе до + 5-7°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 16 января
Облачно. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 16 января
Облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1°С до 4°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.