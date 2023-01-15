Погода в Одессе 16 января: в регион вернется тепло?

Погода в Одессе 15 января: синоптики обещают туман Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в воскресенье, 15 января 2023 года, ночью и утром в Одессе и Одесской области ожидается туман. Видимость на дорогах – 200-500 метров. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: потеплеет ли в пятницу, 13-го? Завтра, в пятницу, 13 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. А воздух днем прогреется до плюсовой отметки, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 12 января: стихнет ли ветер? В четверг, 12 января 2023 года, ожидается погода без осадков, ветер уже не будет таким сильным как в предыдущие три дня. Воздух днем прогреется до 6 °С тепла. ПОДРОБНЕЕ