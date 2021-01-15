Погода в Одессе 16 января: облачно и морозно

Завтра, в субботу, 16 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, днем северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 9-11 °С мороза, днем 4-6 °С ниже нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северо-западный, днем северо-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 9-14 °С, а днем 3-8 °С мороза.
На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
Ранее сообщалось, что в Одесской области существенно похолодает.
Фото Ивана Мягченкова