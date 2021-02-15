Погода в Одессе 16 февраля: гололедица

Погода в Одессе 13 февраля: морозно и скользко Завтра, в субботу, 13 февраля, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ