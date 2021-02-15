Погода в Одессе 16 февраля: гололедица

Завтра, во вторник, 16 февраля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11 °С мороза, днем 4-6 °С ниже нуля.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков. Гололедица.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14 °С мороза, днем 3-8 °С со знаком «минус».
На автодорогах области видимость хорошая. Гололедица.
Как сообщалось ранее, сегодня, 15 февраля, Одессу в очередной раз накрыл снегопад.
Фото: 24auto.ua