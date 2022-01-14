Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 15 января: выходить на улицу опасно

Погода в Одессе 15 января: выходить на улицу опасно

В субботу, 15 января 2022 года, синоптики и городские власти Одессы предупреждают о сильных порывах ветра и просят горожан по возможности оставаться дома.  

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Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает, что в регионе вводится ІІ уровень опасности (оранжевый): по Одессе и области 15 января ожидаются порывы северо-западного ветра 25-27 м/с.

Одесская мэрия просит горожан максимально ограничить перемещение по городу, без острой необходимости не выезжать на личном автотранспорте. Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендовано максимально ограничить пребывание на улице.

Одесситов просят быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01.

Погода в Одессе 15 января

В Одессе в субботу 15 января будет:

  • облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки;
  • ветер северо-западный 15-20 м/с, в первой половине ночи порывы 25-27 м/с;
  • температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С тепла.

Погода в Одесской области 15 января

В Одесской области 15 января будет:

  • облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки;
  • ветер северо-западный 15-20 м/с, в первой половине ночи местами порывы 25-27 м/с.
  • температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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