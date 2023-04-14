Погода в Одессе 15 апреля: какой будет предпасхальная суббота

Завтра, в субботу, 15 апреля 2023 года, канун праздника Пасхи, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют по-весеннему теплую погоду без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 15 апреля
В Одессе предпасхальная суббота обещает быть облачной с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С выше нуля, днем она поднимется до 13-15°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 апреля
По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем воздух прогреется до 13-18°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.
Фото Марии Котовой