Погода в Одессе 14 сентября: будет ли среда дождливой?

Завтра, в среду, 14 сентября, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Осадков не предвидится.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.
Температура ночью +11+13°С, днем от +20 до +22°С.
Температура морской воды 19-20°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, днем юго-западный 9-14 м/с.
Температура ночью +10+15°С, днем +20+25°С.
На дорогах области утром местами дымка, видимость 2-4 км.