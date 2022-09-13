Погода в Одессе 14 сентября: будет ли среда дождливой?

Погода в Одессе 11 сентября: ожидается туман Завтра, в воскресенье, 11 сентября, ночью и утром по Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м, утром и днем гроза. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: пятница, 9 сентября, будет ветреной По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 9 сентября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидаются порывы южного ветра. Его скорость может составить 15-18 м/с. ПОДРОБНЕЕ