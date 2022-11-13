Какая погода в Одессе будет 14 ноября

В понедельник, 14 ноября 2022 года в Одессе будет погода без существенных осадков, температура воздуха днем 9-11°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По прогнозу синоптиков 14 ноября в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С.
Погода в Одесской области 14 ноября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.