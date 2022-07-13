Погода в Одессе 14 июля: что обещают синоптики

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 14 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода без существенных осадков.
Погода в Одессе 14 июля
В Одессе синоптики обещают:
Облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С тепла.
Температура морской воды 16-17°С.
Погода в Одесской области 14 июля
В Одесской области ожидается:
Облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем она поднимется до 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.