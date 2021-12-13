Погода в Одессе 14 декабря: опять дождь?

Во вторник, 14 декабря 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода, ночью небольшой дождь.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 14 декабря
Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 14 декабря
Облачно. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 1-6° тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.