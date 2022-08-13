Погода в Одессе 14 августа: чего ждать в воскресенье?

Погода в Одессе 12 августа: снова гроза? Завтра, в пятницу, 12 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области снова прогнозируют кратковременный дождь, а местами возможны и грозы. ПОДРОБНЕЕ

Последствия ночной стихии: на Одесчине остаются без света 5 населенных пунктов По состоянию на 14:00 часов четверга, 11 августа 2022 года, в Одесской области остаются без электроснабжения еще 5 населенных пунктов. Энергетики продолжают ликвидировать последствия ночного ливня.

Об этом сообщили в компании «ДТЭК Одесские электросети». ПОДРОБНЕЕ