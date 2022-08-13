Погода в Одессе 14 августа: чего ждать в воскресенье?

Завтра, в воскресенье, 14 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается кратковременный дождь, гроза, а во время грозы шквальный ветер.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
По информации синоптиков, в Одессе завтра:
Облачно с прояснениями. Возможен дождь, гроза.
Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью +18+20°С, днем воздух прогреется до +27+29°С.
Температура морской воды +23+24°С.
По Одесской области в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен дождь, гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем +26+31°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.