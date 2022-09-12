Погода в Одессе 13 сентября: когда понадобится зонт?

По прогнозу синоптиков, во вторник, 13 сентября, в Одессе ожидается кратковременный дождь утром и вечером. Воздух прогреется до 18°С максимум.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
13 сентября в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременный дождь.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 16-18°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем 14-19°С.
На автодорогах области видимость хорошая.