Погода в Одессе 13 января: мороз и солнце?

Завтра, в четверг, 13 января 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится морозная погода. Но снега не ожидается.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 13 января
По информации синоптиков, в Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов ниже нуля, днем 1-3 градусов мороза.
Погода в Одесской области 13 января
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.
На дорогах области видимость хорошая.