Погода в Одессе 13 декабря: пасмурно и дождливо

В понедельник 13 декабря 2021 года в Одессе ожидается пасмурная погода, днем и ночью небольшой дождь.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 13 декабря
В Одессе 13 декабря будет облачно. Ночью и днем небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 7-9°С тепла.
Погода в Одесской области 13 декабря
В Одесской области в понедельник 13 декабря будет облачно. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10°С, днем 7-12°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.