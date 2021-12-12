Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 13 декабря: пасмурно и дождливо

Погода в Одессе 13 декабря: пасмурно и дождливо

В понедельник 13 декабря 2021 года в Одессе ожидается пасмурная погода, днем и ночью небольшой дождь.

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Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 13 декабря

В Одессе 13 декабря будет облачно. Ночью и днем небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью и днем 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области 13 декабря

В Одесской области в понедельник 13 декабря будет облачно. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, днем северо-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10°С, днем 7-12°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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