Погода в Одессе 13 августа: повторится ли дождь?

По прогнозу синоптиков в субботу, 13 августа, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температуру воздуха днем до +28°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В субботу 13 августа 2022 г. по г. Одессе ожидается погода облачная с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 19-21°С, днем 26-28°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области 13 августа
Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 16-21°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.