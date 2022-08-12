Погода в Одессе 13 августа: повторится ли дождь?

Погода в Одессе 12 августа: снова гроза? Завтра, в пятницу, 12 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области снова прогнозируют кратковременный дождь, а местами возможны и грозы. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 10 августа: ветрено и жарко Завтра, в среду, 10 августа 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая, но ветреная погода, передает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ