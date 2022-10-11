Погода в Одессе 12 октября: еще тепло, но уже не жарко

Завтра, в среду, 12 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют переменную облачность без осадков. При этом температура воздуха начинает понемногу снижаться.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
В Одессе 12 октября облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 16-18°С выше нуля.
По Одесской области обещают облачную погоду с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем она поднимется до 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.