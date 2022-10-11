Погода в Одессе 12 октября: еще тепло, но уже не жарко

Погода в Одессе 9 октября: разгул бабьего лета В воскресенье, 9 октября 2022 года, в Одессе и одесской области сохранится достаточно теплая погода без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ