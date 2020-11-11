Погода в Одессе 12 ноября: дождичка в четверг не будет

Завтра, в четверг, 12 ноября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер сменит направление на восточный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит 3-5 °С выше нуля. Днем ожидается 8-10 °С.

В Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5 °С тепла, днем 6-11 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.

Фото Марии Котовой