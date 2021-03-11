Погода в Одессе 12 марта – что обещают синоптики?

Завтра, в пятницу, 12 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможны небольшие осадки.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 1-3 °С мороза, днем 3-5 °С тепла.
По Одесской области облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки.
Ветер южный, 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6 °С ниже нуля, днем 2-7 °С тепла.
На автодорогах области видимость во время осадков 1-2 км.
Фото: media.realitatea.md