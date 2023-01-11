Погода в Одессе 12 января: стихнет ли ветер?

В четверг, 12 января 2023 года, ожидается погода без осадков, ветер уже не будет таким сильным как в предыдущие три дня. Воздух днем прогреется до 6 °С тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 12 января
В г. Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.
Погода в Одесской области 12 января
В Одесской области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, на севере 4-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На дорогах области видимость хорошая