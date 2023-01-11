Погода в Одессе 12 января: стихнет ли ветер?

Погода в Одессе 11 января: штормовой ветер продолжится? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 11 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается ветреная погода. Порывы восточного ветра будут достигать 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: ждать ли мороз в воскресенье 8 января? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 8 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможны небольшие осадки в виде снега. А воздух днем прогреется до плюсовой отметки. ПОДРОБНЕЕ