Погода в Одессе 12 февраля: будет ли суббота теплой?

Завтра, в субботу, 12 февраля в Одессе будет без осадков, днем 5-7°с тепла.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
В Одессе в субботу будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 5-7°С тепла.
Погода в Одесской области 12 февраля
12 февраля в Одесской области будет:
- Облачно с прояснениями;
- Без существенных осадков;
- Ночью и утром местами туман;
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с;
- Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 4-9°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Цей матеріал також доступний українською