Погода в Одессе 12 декабря: будет ветрено

Завтра, в воскресенье, 12 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области сохранится ветреная погода.
Погода в Одессе 12 декабря
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе ожидается облачная погода. Небольшой дождь.
Ветер юго-восточный 9-14 м/с с порывами до 15-17 м/с.
Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 9-11 градусов со знаком “плюс”.
Погода в Одесской области 12 декабря
В Одесской области 12 декабря ожидается облачная погода. Дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.