Погода в Одессе 12 августа: ветер переменится, температура – нет

Завтра, в среду, 11 августа, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков. Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер сменит направление с северного на северо-западный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составит 18-20 °С со знаком «плюс», днем столбики термометров поднимутся до отметки +28+30 °С.

По Одесской области также ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит +16+21 °С, днем воздух прогреется до +27+32 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото: korrespondent.net