Погода в Одессе 11 ноября: прогноз синоптиков на четверг

Завтра, в четверг, 11 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области, по прогнозам синоптиков, ночью возможны заморозки, а днем будет немного теплее, чем сегодня.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 11 ноября в Одессе ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем +8+10 градусов.

В Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем она поднимется до +6+11 градусов.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.