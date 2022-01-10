Погода в Одессе 11 января: в город придут мороз и ветер

Погода в Одессе: прогноз на Старый Новый год Ну вот и начались рабочие будни после долгих выходных. Тем не менее, череда зимних праздников продолжается: впереди Старый Новый год. «Одесская жизнь» узнавала, какая погода ожидается в период с 10 по 14 января 2022 года. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 9 января: мокрый снег и гололедица на дорогах Завтра, в воскресенье, 9 января 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Вероятны осадки в виде мокрого снега, на дорогах ночью и утром гололедица. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности. ПОДРОБНЕЕ