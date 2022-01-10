Погода в Одессе 11 января: в город придут мороз и ветер

Синоптики прогнозируют, что вторник 11 января в Одессе будет морозным и ветреным. Спасатели в этой связи предупреждают об опасности: не стоит стоять под деревьями и оставлять под ними транспорт.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, погода в Одессе будет облачной. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-5 ° С мороза, днем 1-3 ° С мороза.
Погода в Одесской области 11 января
11 января в Одесской области будет:
- Облачно, без существенных осадков;
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с;
- Температура ночью и днем 1-6 ° С мороза;
- На дорогах области местами утром дымка, видимость 1-2 км.