Погода в Одессе 11 февраля: ждать ли перемен в субботу?

Завтра, в субботу, 11 февраля 2023 года, существенных погодных изменений в Одессе и Одесской области не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 11 февраля
По прогнозам, в Одессе в субботу облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-7°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 11 февраля
По Одесской области завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.