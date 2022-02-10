Погода в Одессе 11 февраля: пятница будет теплой

Завтра, в пятницу, 11 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без осадков, прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 11 февраля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 градусов выше нуля тепла, днем она поднимется до 8-10 градусов тепла.
Погода в Одесской области 11 февраля
В Одесской области в пятницу синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-13 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.