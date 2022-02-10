Погода в Одессе 11 февраля: пятница будет теплой

Погода в Одессе 10 февраля: тепло, как весной? Завтра, в четверг, 10 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем будет достаточно тепло. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 9 февраля Завтра, в среду, 9 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду. По области местами осадки. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, но днем морозов не ожидается. ПОДРОБНЕЕ