Погода в Одессе 10 ноября: утро туманное

Завтра, во вторник, 10 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром возможен туман.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, скорость северо-восточного ветра – 5-10 м/с.
Ночью будет 6-8 °С тепла. Днем температура воздуха поднимется до 10-12 °С выше нуля.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-14 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров.