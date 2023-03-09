Погода в Одессе 10 марта: сохранится теплая или похолодает?

На 10-й день весны, в пятницу, в Одессе прогнозируют теплую погоду без осадков, лишь ночью возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 10 марта
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С тепла.
Погода в Одесской области 10 марта
Облачно с прояснениями. Ночью днем без существенных осадков.
Ветер западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10 °С тепла, днем 13-18 °С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.