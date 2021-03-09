Погода в Одессе 10 марта: ночью может подморозить

Завтра, в среду, 10 марта, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер ожидается восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-4 °С мороза, днем около 0 °С.
По Одесской области облачно с прояснениями. Во второй половине дня на юге небольшие осадки.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 0-5 °С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.