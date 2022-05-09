Погода в Одессе: 10 мая будет жарко?

Погода в Одессе: чего ждать в четверг, 5 мая Завтра, в четверг, 5 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ