Погода в Одессе: 10 мая будет жарко?

Завтра, 10 мая 2022 года, синоптики прогнозируют в Одессе и Одесской области почти по-летнему теплую погоду.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 10 мая
В Одессе завтра ожидается:
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 8-10 °С тепла, днем 17-19 °С тепла.
- Температура морской воды 13-14°С.
Погода в Одесской области 10 мая
В Одесской области ожидается:
- Переменная облачность. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 5-10 °С тепла, днем плюс 17-22 °С.
На дорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой