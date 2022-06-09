Погода в Одессе 10 июня: пятничный прогноз

Завтра, в пятницу, 10 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе ожидается:
- переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков;
- ветер восточный, 9-14 м/с, днем он сменит направление на юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/с;
- температура ночью 16-18°С выше нуля, днем воздух прогреется до 23-25°С;
- температура морской воды 21-22°С.
По Одесской области:
- переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь. Ночью днем местами кратковременный дождь, гроза;
- ветер восточный, 9-14 м/с, днем юго-восточный, 6-11 м/с;
- температура ночью составит 14-19°С, а днем – 23-28°С тепла;
- на дорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой