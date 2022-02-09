Погода в Одессе 10 февраля: тепло, как весной?

Завтра, в четверг, 10 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, днем будет достаточно тепло.
Погода в Одессе 10 февраля
В Одессе в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2 градуса мороза, днем 8-10 градусов тепла
Погода в Одесской области 10 февраля
В Одесской области на завтра прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, гололедица.
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