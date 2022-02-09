Погода в Одессе 10 февраля: тепло, как весной?

Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 9 февраля Завтра, в среду, 9 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду. По области местами осадки. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля, но днем морозов не ожидается. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 8 февраля: нас ждут дождь и гололедица Во вторник, 8 февраля 2022 года, синоптики прогнозируют ночью и утром осадки в виде дождя. Из-за этого возможно образование гололедицы. Поэтому утром следует быть осторожным на улицах. ПОДРОБНЕЕ