Погода в Одессе 10 декабря: четверг обещает быть дождливым

Завтра, в четверг, 10 декабря, в Одессе ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, днем дождь, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с с порывами до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью 2-4 °С тепла, днем 7-9 °С выше нуля.
По Одесской области облачно. Ночью небольшие осадки, местами осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега, днем дождь. Ночью и утром местами гололед, гололедица.
Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.
Температура ночью 2-7 °С тепла, на севере 1-3 °С мороза, днем 7-13 °С тепла, на севере 2-4 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость во время осадков 1-2 км.