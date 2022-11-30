Погода в Одессе 1 декабря: каким будет первый день зимы?

Завтра, в четверг, 1 декабря 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Ночью возможен мороз.
Погода в Одессе 1 декабря
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 1 декабря облачно, но без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 1 декабря
По Одесской области 1 декабря облачно. Днем на юге небольшие осадки.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.