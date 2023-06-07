Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одесі: з 8 червня синоптики прогнозують зміни

Погода в Одесі: з 8 червня синоптики прогнозують зміни

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 8 червня 2023 року, почне змінюватися погода — вдень буде спека, а з вечора буде перепад температури і на вихідних, можливо, піде дощ.

Прогноз погоди у Одесі 8 червня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.

Температура морської води 18-19°С.

Прогноз погоди в Одеській області 8 червня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.

На автошляхах області видимість добра.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить