Погода в Одесі: з 8 червня синоптики прогнозують зміни

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, 8 червня 2023 року, почне змінюватися погода — вдень буде спека, а з вечора буде перепад температури і на вихідних, можливо, піде дощ.
Прогноз погоди у Одесі 8 червня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
Прогноз погоди в Одеській області 8 червня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С.
На автошляхах області видимість добра.