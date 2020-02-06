Погода на 7 лютого. В Одесі буде сніг та сильні пориви вітру

Завтра, 7 лютого, в Одесі очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 6 лютого до 21 год. 7 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями.

Вночі очікується невеликий сніг, вдень – без опадів, ожеледиця.

Вітер прогнозують північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла.

Фото: Юлії Сущенко

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