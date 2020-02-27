Погода на 28 лютого. В Одесі прогнозують дощ, мокрий сніг та пориви вітру

Завтра, 28 лютого, в Одесі буде дощ та мокрий сніг.

Прогноз погоди на період від 21 год. 27 лютого до 21 год. 28 лютого 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ та мокрий сніг.

Вітер прогнозують північно-західний, швидкістю 9-14 м/с, вночі та вранці пориви в межах 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Фото: 24 канал

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