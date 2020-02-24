Погода на 25 лютого. В Одесі циклон минає, будуть невеликі пориви вітру

Завтра, 25 лютого, в Одесі опадів не прогнозують.

Прогноз погоди на період від 21 год. 24 лютого до 21 год. 25 лютого 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вранці слабкий туман.

Вітер прогнозують північно-західний, вдень південно-західний, швидкістю 9-14 м/с.

Можливі пориви вітру в межах 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Фото: Одесская жизнь

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