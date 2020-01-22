Погода на 23 січня. В Одесі можливі опади і сильний вітер

Завтра, 23 січня, в Одесі буде хмарно.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 22 січня до 21 год. 23 січня 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вночі імовірно будуть невеликі опади.

Вітер прогнозують північно-західний швидкістю 9-14 м/с, можливі пориви в межах 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

Фото: Юлії Сущенко

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