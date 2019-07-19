Погода на 20 июля. В Одессе будет облачно, но без осадков

В субботу небо будет пасмурным, дождей не предвидится.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 20-21°C.
В субботу небо будет пасмурным, дождей не предвидится.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-18°C, днем 26-28°C.
Температура морской воды 20-21°C.
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