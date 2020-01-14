Погода на 15 січня. В Одесі прогнозують незначне потепління і туман

Завтра, 15 січня, в Одесі опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 14 січня до 21 год. 15 січня 2020 р.

В Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер прогнозують південно-східний швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Фото: Юлії Сущенко

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