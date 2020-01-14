Погода на 15 січня. В Одесі прогнозують незначне потепління і туман

Завтра, 15 січня, в Одесі опадів не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди на період від 21 год. 14 січня до 21 год. 15 січня 2020 р.
В Одесі буде мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вночі та вранці туман.
Вітер прогнозують південно-східний швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 0-2°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Фото: Юлії Сущенко
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