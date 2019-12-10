Погода на 11 грудня. В Одесі синоптики прогнозують дощ

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі буде хмарно з проясненнями.

Вночі та вранці йтиме невеликий дощ.

Вітер прогнозують південно-східний, вдень східний швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 3-5°С тепла, вдень 6-8°С тепла.

Фото: Одесская жизнь

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