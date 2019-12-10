Погода на 11 грудня. В Одесі синоптики прогнозують дощ

Завтра, 11 грудня, в Одесі можливий невеликий дощ, варто запастись парасольками.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
В Одесі буде хмарно з проясненнями.
Вночі та вранці йтиме невеликий дощ.
Вітер прогнозують південно-східний, вдень східний швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 3-5°С тепла, вдень 6-8°С тепла.
Фото: Одесская жизнь
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