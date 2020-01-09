Погода на 10 січня. У цей день в Одесі буде трохи тепліше

Завтра, 10 січня, в Одесі без опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди на період від 21 год. 9 січня до 21 год. 10 січня 2020 р.

В Одесі буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер прогнозують південно-західний швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0-2°С морозу, вдень 3-5°С тепла.

Фото: Odessa.online

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