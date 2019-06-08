Погода 9 июня. Возможен дождь

В этот день почитается память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского и мученицы Феодоры девы.

Как сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, по Одессе и области завтра будет облачно с прояснениями, также ожидается кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер юго-восточный, до 14 м/с. Возможно кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с

Температура воздуха:

ночью – по Одессе 19-20 °С, по области 16-21 °С тепла,

днем – по Одессе и области + 23-28 °С, по области + 26-31 °С.

Морская вода прогреется до 22-23 °С.

В народе говорили: «На Федору не выноси из избы сору». В этот день избы не мели и не мыли, чтобы не навлечь беду.

В прежние времена в этот день следили за муравьями: если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде.