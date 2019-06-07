Погода 7 июня. Будет облачно

На автодорогах области утром легкий туман, видимость не превысит 1 км.

Как сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, по Одессе и области завтра будет облачно с прояснениями. В Одессе сухо, а по области снова местами ожидается кратковременный дождь с грозой, возможен град. Утром возможен туман.

Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, а днем южный, до 12 м/с, во время грозы до 20.

Температура воздуха:

ночью – по Одессе 19-21 °С, по области 16-21 °С тепла,

днем – по Одессе и области + 26-28 °С, по области + 25-30 °С.

Морская вода прогреется до 22-23 °С.