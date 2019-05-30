Новости Одессы и Одесской области

Погода 31 мая. Синоптики снова обещают дождь

Погода 31 мая. Синоптики снова обещают дождь

Сегодняшний «дождливый прогноз» не сбылся, так что его «перенесли» на завтра.

По данным Гидрометцентра Украины, в пятницу, 31 мая, в Одессе и области ожидается переменная облачность, ночью — без осадков, днем — дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночная температура воздуха — 16-18 градусов тепла, днём — плюс 26-28 градусов.

Скрин карты УкрГМЦ

Напомним, что завтра в одесских школах прозвенят «последние звонки» и пройдут торжественные линейки. Остается надеяться, что погода не помешает провести намеченные мероприятия.

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