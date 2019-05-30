Погода 31 мая. Синоптики снова обещают дождь

Сегодняшний «дождливый прогноз» не сбылся, так что его «перенесли» на завтра.

По данным Гидрометцентра Украины, в пятницу, 31 мая, в Одессе и области ожидается переменная облачность, ночью — без осадков, днем — дождь, возможна гроза.

Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Ночная температура воздуха — 16-18 градусов тепла, днём — плюс 26-28 градусов.

Напомним, что завтра в одесских школах прозвенят «последние звонки» и пройдут торжественные линейки. Остается надеяться, что погода не помешает провести намеченные мероприятия.