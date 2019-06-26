Погода 27 июня. Ближе к вечеру обещают ухудшение погодных условий

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в конце дня в Одессе возможен дождь с грозой и градом.

В целом, как обещают синоптики, в течение дня сохранится жаркая погода. Как и в предыдущие дни ожидается переменная облачность. Ночью и днём без осадков, а вечером — кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер переменных направлений, южный с переходом на северо-западный, ночью 3-5 м/с, днем 9-14 м/с, во время грозы шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днем по-прежнему плюс 30-32 °С.

Температура морской воды 24-25 градусов.

Фото: Артём Виноградов