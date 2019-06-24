Погода 26 июня. Одесситов снова пугают грозовыми дождями

При этом, по прогнозам Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в городе сохранится всё такая же жаркая погода.
Во вторник, 26 июня, как обещают синоптики, в Одессе небо будут периодически закрывать облака и грозовые тучи. Ночью осадков не ожидается, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду, днем возможны порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью — плюс 20-22 градуса, днем 30-32 тепла.
Морская вода — 24-25 градусов.
Фото: Артём Виноградов
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