Погода 26 июня. Одесситов снова пугают грозовыми дождями

При этом, по прогнозам Гидрометцентра Чёрного и Азовского морей, в городе сохранится всё такая же жаркая погода.

Во вторник, 26 июня, как обещают синоптики, в Одессе небо будут периодически закрывать облака и грозовые тучи. Ночью осадков не ожидается, а вот днем возможен кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду, днем возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — плюс 20-22 градуса, днем 30-32 тепла. Морская вода — 24-25 градусов. Фото: Артём Виноградов *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.