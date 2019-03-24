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Погода 25 марта. Ветер утихнет, но будет облачно

Погода 25 марта. Ветер утихнет, но будет облачно

25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского.

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник обещают облачную погоду без осадков. В южных районах области день будет ясным, в отличие от северных и центра, а в Одессе солнце ожидается лишь утром.

Ветер прогнозируют разных направлений, от о до 7 метров в секунду вечером.

Ночная температура в северных районах области опустится ниже нуля – до 3°C мороза, на юге и в Одессе прогнозируется +1°C. Днем станет намного теплее: до +12°C на севере, до +14°C на юге и в Одессе.

В народе 25 марта называют Феофан Проломи Наст, потому что к этому дню сходит снежный покров, почва полностью оттаивает. С этого дня уже можно сеять редис. В старину говорили, что если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли.

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